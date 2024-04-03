Бенфика – Спортинг 2:2

Голы: Отаменди, 52, Рафа Силва, 64 – Хьюлманд, 47, Паулиньо, 55.

Лиссабонская Бенфика отыграла полуфинал Кубка Португалии. Команда Роджера Шмидта противостояла в столичном дерби Спортингу. Первая встреча осталась за "львами" (2:1), пишет 24 канал.

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Сейвы Трубина не помогли

На ответный матч в основе "орлов" уже традиционно вышел украинец Анатолий Трубин. Бенфике надо было отыгрываться, поэтому команда чаще атаковала и била в сторону ворот соперника.

Однако реального игрового преимущества у хозяев не было. Все четыре гола встречи пришлись на второй тайм. Спортинг дважды выходил вперед. В первом голе Трубин был бессилен после удара Хьюлманда, а во втором Паулиньо добил мяч в ворота после сейва Анатолия.

Бенфика же сравнивала счет благодаря голам Отаменди и Рафы Силвы. Украинец же в целом совершил четыре сейва за игру, особенно эффектным получился момент на 84 минуте.

Видео суперсейва Трубина:

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В конце концов Бенфика так и не смогла вырвать победу, поэтому покинула турнира. Спортинг же в финале сойдется с победителем пары Порту – Гимарайш.

Видеообзор матча Бенфика – Спортинг