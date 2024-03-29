Бенфика – Шавеш 1:0

Гол: Невиш, 68

Нереализованные пенальти: Ди Мария, 26 (Б), Кабрал, 66 (Б)

После международной паузы возобновились национальные чемпионаты. В Португалии наше внимание было приковано к поединку Бенфики, за которую выступает Анатолий Трубин, пишет 24 Канал.

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Непростая победа над аутсайдером

Украинский голкипер по традиции занял место в воротах. Гости не создали угроз Трубину. За все игровое время они не нанесли ни одного удара в створ ворот.

Однако у игроков Бенфики также возникли проблемы с реализацией. Они теряли момент за моментом. На 23-й минуте встречи "орлы" получили право на пробитие пенальти. К отметке подошел Ди Мария. Однако голкипер Шавеша разгадал замысел чемпиона мира и отразил удар.

Главный аутсайдер чемпионата Португалии поймал кураж, пытаясь свести матч к ничьей. На 63-й минуте второго тайма судья поставил еще один один одиннадцатиметровый в ворота Шавеша. Ответственность пробить пенальти взял на себя Кабрал, но бразилец тоже не сумел переиграть голкипера.

В этом эпизоде рефери заметил нарушение и дал возможность Кабралу второй раз пробить с отметки. Однако и со второй попытки форвард упустил шанс.

Лишь на 68-й минуте встречи Жуан Невиш из сложного положения забил победный гол, который стал единственным в матче.