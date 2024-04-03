Бенфіка – Спортінг 2:2
Голи: Отаменді, 52, Рафа Сілва, 64 – Х'юлманд, 47, Пауліньо, 55.
Лісабонська Бенфіка відіграла півфінал Кубка Португалії. Команда Роджера Шмідта протистояла у столичному дербі Спортінгу. Перша зустріч залишилась за "левами" (2:1), пише 24 канал.
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Сейви Трубіна не допомогли
На матч-відповідь в основі "орлів" вже традиційно вийшов українець Анатолій Трубін. Бенфіці треба було відіграватися, тому команда частіше атакувала та била у бік воріт суперника.
Проте реальної ігрової переваги у господарів не було. Всі чотири голи зустрічі прийшлись на другий тайм. Спортінг двічі виходив вперед. У першому голі Трубін був безсилим після удару Х'юлманда, а у другому Пауліньо добив м'яч у ворота після сейву Анатолія.
Бенфіка ж зрівнювала рахунок завдяки голам Отаменді та Рафи Сілви. Українець же загалом здійснив чотири сейви за гру, особливо ефектним вийшов момент на 84 хвилині.
Відео суперсейву Трубіна:
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Зрештою Бенфіка так і не змогла вирвати перемогу, тому залишила турніру. Спортінг же у фіналі зійдеться з переможцем пари Порту – Гімарайш.
Відеоогляд матчу Бенфіка – Спортінг