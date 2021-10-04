Бенфика – Портимоненсе 0:1

Гол: Посиньоло, 66

К слову Динамо и Шахтер не сумели выявить сильнейшего в юбилейном "украинском классическом"

На 50-й минуте украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук сумел отправить мяч в сетку, но после просмотра видеоповтора арбитры отменили гол.

После передачи Рафы Сильвы Яремчук пробил в штангу и мяч от спины голкипера отскочил в сетку. К сожалению, система VAR зафиксировала у украинца положение вне игры.

Несмотря на преимущество Бенфики, на 66-й минуте защитник гостей Лукас Посиньоло забил решающий мяч. На 89-й минуте вместо Яремчука на поле вышел Эвертон.

Это поражение стало для Бенфики первым в сезоне. С 21 очком в активе "орлы" продолжают занимать первое место.

Видео отмененного гола Яремчука