Бенфика – Портимоненсе 0:1
Гол: Посиньоло, 66
К слову Динамо и Шахтер не сумели выявить сильнейшего в юбилейном "украинском классическом"
На 50-й минуте украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук сумел отправить мяч в сетку, но после просмотра видеоповтора арбитры отменили гол.
После передачи Рафы Сильвы Яремчук пробил в штангу и мяч от спины голкипера отскочил в сетку. К сожалению, система VAR зафиксировала у украинца положение вне игры.
Несмотря на преимущество Бенфики, на 66-й минуте защитник гостей Лукас Посиньоло забил решающий мяч. На 89-й минуте вместо Яремчука на поле вышел Эвертон.
- Это поражение стало для Бенфики первым в сезоне. С 21 очком в активе "орлы" продолжают занимать первое место.
Видео отмененного гола Яремчука