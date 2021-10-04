Бенфіка – Портімоненсе 0:1

Гол: Посіньоло, 66

До слова Динамо та Шахтар не зуміли виявити сильнішого в ювілейному "українському класичному"

На 50-й хвилині український нападник Беніки Роман Яремчук зумів відправити м'яч у сітку, але після перегляду відеоповтору арбітри скасували гол.

Після передачі Рафи Сільви Яремчук пробив у штангу і м'яч від спини голкіпера відскочив у сітку. На жаль, система VAR зафіксувала в українця положення поза грою.

Незважаючи на перевагу Бенфіки, на 66-й хвилині захисник гостей Лукас Посіньоло забив вирішальний м'яч. На 89-й хвилині замість Яремчука на поле вийшов Евертон.

Ця поразка стала для Бенфіки першою в сезоні. З 21 очком в активі "орли" продовжують займати перше місце.

Відео скасованого голу Яремчука