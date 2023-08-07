Греет скамейку запасных: Бенфика улучшила предложение на Трубина, которого наказал Шахтер

Анатолий Трубин вслед за Артемом Довбиком может покинуть УПЛ. Украинского голкипера донецкого Шахтера сватают в португальскую Бенфику.

Сначала была целая гора слухов об интересе со стороны итальянского Интера. После чего появился новый заинтересованный клуб в услугах Анатолия Трубина – лиссабонская Бенфика. Инсайдер Николо Скир сообщил в соцсети Х, ранее известной как твиттер, какое предложение сделали "орлы" для Шахтера.

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Улучшенное предложение "орлов"

По его информации, Бенфика предложила Шахтеру за Трубина 12 миллионов евро (включая бонусы). Также в эту сумму добавляется 40% суммы от следующего трансфера Анатолия в будущем.

Бенфика хочет подписать голкипера сборной Украины на 5 лет – до 2028 года. На такой же контракт согласился Артем Довбик, 6 августа перешедший в испанскую Жирону.

Ранее была информация, что "горняки" хотят заработать на Трубине не менее 20-22 миллионов евро. Такая же трансферная стоимость Трубина (22 миллиона) на портале Transermarkt. Анатолий является самым дорогим футболистом УПЛ.

Также сообщалось, что из-за нежелания продлить контракт Шахтер выпер Анатолия из основного состава. Ворота донецкого клуба в течение первых двух туров УПЛ защищал Дмитрий Резник. Это касалось и договоренности футболиста с Интером, которая пока оказалась на уровне слухов и слов.

Контракт Трубина с Шахтером рассчитан до конца июня 2024 года.

Трубин пока не сыграл ни одного матча в новом сезоне. Анатолий даже просидел на скамье запасных в товарищеской встрече против Тоттенхэма (6 августа).

Еще летом 2023 у донецкого клуба могут быть большие потери. Кроме Трубина, футболку "горняков" может выбросить Даниил Сикан. Нападающим интересуется сразу несколько итальянских клубов, а футболист отказывается подписывать новый контракт с Шахтером на улучшенных условиях.

Несмотря на это, Сикан принял участие в первых двух турах УПЛ, но не забивал. Также Даниил принял участие в благотворительном поединке против английского Тоттенхэма, в котором Шахтер проиграл "шпорам" 5:1. Единственный гол в матче в составе "горняков" забил Кевин Келси, за Тоттенхэмом покер оформил Гарри Кейн и мяч забил Дэйн Скарлетт.

14 августа Шахтер сыграет в третьем туре УПЛ против Александрии.