Бенфика отказалась отпускать игрока в сборную Украины: в чем причина

Юношеская сборная Украины U-17 в мартовских матчах не может рассчитывать на одного из своих легионеров. Все из-за позиции лиссабонской Бенфики, которая не позволила Андре Вакулюку покинуть расположение команды.

Центральный полузащитник "орлов", который родился в Португалии, но имеет украинские корни, осенью 2023 года изъявил желание играть за "сине-желтую" сборную. Однако с дебютом на международной арене юноше придется подождать.

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Дебют откладывается

Андре был вызван тренерским штабом Юрия Мороза на матчи элит-раунда квалификации на Евро U-17, который начался 6 марта. Однако Бенфика ответила отказом.

Дело в том, что юношеская сборная Украины свои матчи играет в неутвержденное окно от ФИФА, а на две недели раньше. Поэтому португальский клуб имел право не отпустить своего футболиста и решил им воспользоваться.

Напомним, что сборная Украины U-17 стартовала с двух побед в элит-раунде в Греции. Команда Юрия Мороза победила хозяев со счетом 2:0, а также переиграла Швейцарию – 3:0. Для того, чтобы выйти на чемпионат Европы нужно выиграть группу или стать не худшей командой среди восьми команд, которые займут вторые места.

Кто такой Андре Вакулюк

Сын украинских эмигрантов, который родился в Португалии

В структуре Бенфики находится с 2018 года

Играет на позиции центрального полузащитника

Был кандидатом на попадание в сборную Португалии в своей возрастной категории, но выбрал выступления за Украину

В 2024 году получил украинское гражданство.

. Решающий матч "сине-желтые" проведут 12 марта со сверстниками из Словакии, которые также имеют в своем активе 2 победы, но уступают команде Мороза по дополнительным показателям.