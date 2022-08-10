Гонсалу Рамуш в этом сезоне сыграл в тех официальных матчах за Бенфику. И в этих играх выходил на поле с первых минут. В первой же игре – матчи квалификации Лиги чемпионов против Мидтьюлланна – он оформил хет-трик. А в двух следующих матчах отличился результативными пасами в каждом.

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Следовательно, игрок привлек к себе внимание английских клубов. По данным журналиста Николо Скиры, Вулвергемптон и Ньюкасл уже начали переговоры с Бенфикой по трансферу футболиста.

Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 14 миллионов евро. Однако вряд ли за подобную сумму руководство Бенфики согласится отпускать игрока. Португальские журналисты указывают на то, что речь идет о трансфере в 30 миллионов евро.

Следует отметить, что во время межсезонья Рамуш забил гол в ворота Ньюкасла в товарищеском матче. Что касается Вулверхэмптона, то в этой команде АПЛ есть большая португальская диаспора. Там и главный тренер – португалец Бруну Лаже.

Рамуш еще в прошлом сезоне немало забивал за Бенфику. За 29 матчей в чемпионате Португалии он забил семь раз. Еще однажды он отличился и в Лиге чемпионов – в ворота Ливерпуля в четвертьфинале на "Энфилд роуд".

Именно Рамуш стал конкурентом для украинского Романа Яремчука в этом сезоне, когда клуб продал Дарвина Нуньеза в Ливерпуль. Во всех трех матчах в этом сезоне Яремчук выходил на смену вместо Рамуша. Следовательно, если Бенфика решит продать Рамуша, то украинец лишится очередного конкурента за место в стартовом составе.

В то же время Бенфика является соперником Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В матчах между командами будет определяться кто сыграет в групповом этапе турнира. Первый матч будет домашним для Динамо и состоится в Лодзи (Польша) в среду, 17 августа. Начнется игра в 22:00 по киевскому времени (21:00 по местному). Ответный матч состоится во вторник, 23 августа, на "Эштадиу ду Бенфика". Начало встречи – в 22:00 по Киеву (20:00 по местному).