Аякс – Бенфика 0:1

Гол: Нуньес, 77

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В начале встречи Гравенберх расшатал опекуна и отдал Блинду, резаная подача которого пришла к Себастьену Алле. Ивуариец элегантным касанием подсек мяч над Влаходимосом. Гол хозяев не засчитали из-за офсайда у Тадича, сообщает 24 канал.

На 37-й минуте Антони справа прошел к центральной части линии штрафной и нанес плотный удар под левую штангу – Влаходимос в прыжке поймал мяч.

Через мгновение Гравенберх с левого фланга сместился в центр и остро пробил под перекладину – Влаходимос в прыжке вытащил, переведя мяч на угловой.

На 57-й минуте Бенфика организовала один из своих лучших моментов в матче. Отаменди едва заметным движением сбросил мяч на дальнюю штангу Вертонгена, эксигровец Аякса совершил скидку вдоль ворот, на которую никто из партнеров не откликнулся. Было опасно!

Впрочем, несмотря на безумное преимущество Аякса, на 77-й минуте Бенфика забила решающий гол в матче. Гримальдо с левой здорово закрутил мяч в центр владений Онаны, и Нуньес, сыграв на опережении, внес мяч в сетку, оставив ни с чем Онану и Тимберу.