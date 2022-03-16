Аякс – Бенфіка 0:1

Гол: Нуньєс, 77

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На початку зустрічі Гравенберх розхитав опікуна і віддав Блінду, різана подача якого дійшла Себастьєна Алле. Івуарієць елегантним торканням підсік м'яч над Влаходімосом. Гол господарів не зараховали через офсайд у Тадіча, повідомляє 24 канал.

На 37-й хвилині Антоні праворуч пройшов до центральної частини лінії штрафного майданчика і завдав щільного удару під ліву штангу — Влаходімос у стрибку впіймав м'яч.

За мить Гравенберх з лівого флангу змістився до центру і гостро пробив під поперечину – Влаходімос у стрибку витягнув, перевівши м'яч на кутовий.

На 57-й хвилині Бенфіка організувала один зі своїх найкращих момент у матчі. Отаменді ледь помітним рухом скинув м'яч на дальню штангу Вертонгена, ексгравець Аякса зробив скидку вздовж воріт, на яку ніхто з партнерів не відгукнувся. Було небезпечно!

Втім, попри шалену перевагу Аяксу, на 77-й хвилині Бенфіка забила вирішальний гол у матчі. Грімальдо з лівої здорово закрутив м'яч в центр володінь Онани, і Нуньєс, зігравши на випередженні, вніс м'яч у сітку, залишивши ні з чим Онану та Тімбера.