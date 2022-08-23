Как досадная ошибка Сироты подарила Бенфике момент: видео второго гола "орлов"

Во вторник, 23 августа, киевское Динамо встретилось в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против португальской Бенфики. К сожалению, подопечные Мирчи Луческу в первом тайме пропустили три гола.

Второй гол Бенфики

Первый матч между киевским и лиссабонским клубами завершился поражением подопечных Мирчи Луческу со счетом 0:2, пишет 24 канал.

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За пять минут до окончания первого тайма Рафа Силва удвоил преимущество Бенфики из-за досадной ошибки Александра Сироты.

Видео второго гола

Динамо не успело прийти в себя, как португальцы забили еще один мяч. В этот раз отличился Нерес.