Как досадная ошибка Сироты подарила Бенфике момент: видео второго гола "орлов"
23 августа 2022 , 23:23Читати новину українською
Во вторник, 23 августа, киевское Динамо встретилось в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против португальской Бенфики. К сожалению, подопечные Мирчи Луческу в первом тайме пропустили три гола.
Второй гол Бенфики
Первый матч между киевским и лиссабонским клубами завершился поражением подопечных Мирчи Луческу со счетом 0:2, пишет 24 канал.
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За пять минут до окончания первого тайма Рафа Силва удвоил преимущество Бенфики из-за досадной ошибки Александра Сироты.
Видео второго гола
Динамо не успело прийти в себя, как португальцы забили еще один мяч. В этот раз отличился Нерес.