Бенфика – Динамо: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Киевское Динамо во вторник, 23 августа, сыграет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Текстовая онлайн-трансляция матча на сайте 24 канала.

Матч Бенфика – Динамо начнется в 22:00. Именно в этом матче и определится, какая команда выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, а какая вылетит в Лигу Европы.

К теме Динамо стремится к реваншу на пути к групповому раунду ЛЧ: прогноз на матч против Бенфики

Первый матч, домашний для Динамо, закончился со счетом 0:2 в пользу португальского клуба. Тем самым Динамо продолжило неудачную для себя статистику – в шестом матче подряд не может ни обыграть, ни забить Бенфике.

На игру в Лиссабон отправились 26 игроков, в том числе Сергей Сидорчук и Денис Гармаш, пропускавшие первый матч из-за дисквалификации.

Текстовая онлайн-трансляция матча Бенфика – Динамо будет доступна в этой новости.