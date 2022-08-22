Бенфика – Динамо: кто будет транслировать решающий матч команды в квалификации Лиги чемпионов

Киевское Динамо оказалось в шаге от группового этапа Лиги чемпионов. Правда, этот шаг будет довольно тяжелым, ведь киевлянам нужно побеждать португальскую Бенфику на ее поле с разницей в три гола.

Динамо проиграло Бенфике в первом матче между командами со счетом 0:2. Тогда киевляне дважды пропустили еще до перерыва и не сумели отыграться.

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Теперь в ответном матче, который состоится 23 августа в Лиссабоне, Динамо нужно выигрывать с разницей в три гола или больше. Если Динамо победит с разницей в два гола в основное время, то команды будет ожидать дополнительное время, и, возможно, серия пенальти. Остальные результаты (поражение, ничья или победа с разницей в один гол) не принесет Динамо желаемого – путевку в Лигу чемпионов.

Кто покажет матч Бенфика – Динамо

Плей-офф квалификации Лиги чемпионов уже относится к так называемому основному этапу соревнований. И продажей прав на трансляцию этих матчей уже занимается УЕФА, а не команды. Правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине владеет Megogo. Именно на этой платформе и состоится показ матча Бенфика – Динамо. Комментировать этот матч будут Сергей Лукьяненко и Вадим Скичко. Игра начнется в 22:00.

Кроме того, трансляция матча будет доступна и на платформе VoliaTV, тоже официально показывающей матчи Лиги чемпионов в Украине.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бенфика – Динамо.