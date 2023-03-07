Бенфика деклассировала Брюгге Яремчука в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов: видеообзор

Португальская Бенфика уверенно обыграла по сумме двух матчей бельгийский Брюгге. Бывшая команда Яремчука без проблем квалифицировалась в четвертьфинал ЛЧ.

Бенфика – Брюгге 5:1

Голы: Рафа Силва, 38, Гонсалу Рамуш, 54, 57, Жоау Мариу, 71 (пен.), Нерес, 77 – Майер, 87

Футболисты Бенфики с первых минут пошли на штурм ворот Брюгге, словно это им нужно ликвидировать гандикап в два гола, пишет 24 канал. И уже на первой минуте красавец-гол пяткой от Жоау Мариу попал в сетку бельгийцев. Однако просмотр VAR помог зафиксировать офсайд, предшествующий взятию ворот.

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Голевая феерия Бенфики

Гости часто ошибались в простых игровых ситуациях, и первый забитый гол был вопросом времени. На 38-й минуте поединка Рафа Силва воспользовался филигранной передачей Гонсалу Рамуша и отправил мяч в сетку ворот Брюгге.

В конце первой 45-минутки Рамуш удвоил преимущество "орлов". Впрочем, хозяева поля на этом не остановились.

В начале второго тайма Гонсалу Рамуш оформил дубль, эффектно замкнув передачу Алехандро Гримальдо.

Атакующий натиск Бенфики нельзя было не остановить. На 77-й минуте матча Жоау Мариу с одиннадцатиметровой отметки довел счет до 4:0. Мячи продолжали сыпаться словно из рога изобилия.

Пятый гол в ворота Брюгге забил экс-игрок Шахтера Давид Нерес. Впрочем, к чести бельгийцев сумели отквитать один гол. Бьорн Майер мастерски пробил из пределов штрафной в правую девятку.

5:1 – Бенфика уверенно разгромила Брюгге в ответном матче и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Роман Яремчук сыграл 62 минуты игрового времени, но не сумел огорчить свою бывшую команду и покидает турнир.

Видеообзор матча Бенфика – Брюгге