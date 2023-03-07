Первый поединок соперников завершился победой португальской команды со счетом 2:0. Бельгийцы в ответном матче попытаются взять реванш за домашнее поражение.

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С первых минут матча на поле выйдет украинский нападающий Брюгге Роман Яремчук. Для него стадион "Эштадиу и Луш" не будет чужим, ведь футболист сборной Украины в сезоне 2021/22 защищал цвета "орлов".

Стартовые составы команд

Бенфика: Влаходимос – Гримальдо, Отаменди, Антонио Силва, Ба – Шикиньо, Флорентину – Рафа Силва – Жоау Мариу, Эурснес – Рамуш.

Влаходимос – Гримальдо, Отаменди, Антонио Силва, Ба – Шикиньо, Флорентину – Рафа Силва – Жоау Мариу, Эурснес – Рамуш. Брюгге: Миньоле – Силла, Мехеле, Клинтон Мата – Майер, Сова, Ванакен, Нильсен, Бьюнекен – Яремчук, Ланг.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов украинец провел 3 матча за Брюгге, но результативными действиями не отличился. В чемпионате Бельгии Роман тоже не впечатляет эффективностью – 2 гола и 3 ассиста в 19 матчах.

Важно! Стартовый свисток арбитра известит о начале матча Бенфика - Брюгге в 22:00.