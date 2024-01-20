Анатолий Трубин уже традиционно занял место в воротах хозяев и провел очередной "сухой" матч за Бенфику. Первая часть игры прошла без забитых мячей 0:0, пишет 24 Канал.

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Украинец был без работы

Первый гол во встрече болельщики увидели на 61-й минуте, когда счет во встрече размочил опытный Анхель Ди Мария. "Орлы" повели на табло 1:0.

В компенсированное до поединка время хозяева удвоили свое преимущество и добили соперника. Автором второго результативного удара в футболке Бенфики стал Маркос Леонардо.

Финальный свисток зафиксировал домашнюю победу Бенфики 2:0.

Интересно, что футболисты Боавишты за 90 минут смогли на 5 ударов в сторону ворот Трубина, но только один был в рамку ворот украинца. Анатолий парировал удар, хотя мяч продолжал лететь в сетку ворот хозяев, но на подстраховании находился защитник "орлов".

Видео единственного сейва Трубина в матче

Трубин провел свой 9-й матч без пропущенных голов в 2023-х сыгранных встречах за Бенфику в текущем сезоне-2023/2024 (20 пропущенных голов).

Напомним, что Трубин перебрался в Португалию летом 2023 года, подписав контракт до конца июня 2028 года.