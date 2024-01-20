Анатолій Трубін вже традиційно зайняв місце у воротах господарів та провів черговий "сухий" матч за Бенфіку. Перша частина гри минула без забитих м'ячів 0:0, пише 24 Канал.

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Українець був без роботи

Перший гол у зустрічі уболівальники побачили аж на 61-й хвилині, коли рахунок у зустрічі розмочив досвідчений Анхель Ді Марія. "Орли" повели на табло 1:0.

Аж у компенсований до поєдинку час господарі подвоїли свою перевагу та добили суперника. Автором другого результативного удару у футболці Бенфіки став Маркос Леонардо.

Фінальний свисток зафіксував домашню перемогу Бенфіки 2:0.

Цікаво, що футболісти Боавішти за 90 хвилин спромоглись на 5 ударів у сторону воріт Трубіна, але лише один був у рамку воріт українця. Анатолій парирував удар, хоча м'яч продовжував летіти у сітку воріт господарів, але на підстрахуванні був захисник "орлів".

Відео єдиного сейву Трубіна у матчі

Трубін провів свій 9-й матч без пропущених голів у 2023-х зіграних зустрічах за Бенфіку у поточному сезоні-2023/2024 (20 пропущених голів).

Нагадаємо, що Трубін перебрався до Португалії влітку 2023-го, підписавши контракт до кінця червня 2028-го.