Роман Безус вышел в стартовом составе Омонии и уже на 26-й минуте встречи принял участие в голевой атаке хозяев. Счет на тот момент уже был открыт и в пользу клуба украинского полузащитника 1:0, пишет 24 Канал.
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Безус продолжает поражать на Кипре
Украинский футболист отдал передачу на Яна Лецякса, мощным ударом прошившего сетку ворот соперника с довольно неудобной позиции. Омония увеличила свое преимущество уже до двух мячей. Именно с таким счетом команды ушли на перерыв.
Видео второго гола Оммонии с участием Безуса
Принял Роман участие и в третьем голе хозяев, состоявшемся на старте второй части матча. Однако этот ассист вряд ли зачислят украинца. Безус сделал подачу с углового прямо на голову соперника, срезавшего мяч в собственные ворота. Счет в поединке стал разгромным – 3:0 в пользу Омонии.
Весь второй тайм хозяева удерживали победный результат и больше не забивали. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Омонии Безуса 3:0 над клубом известного российского футбольного блогера Евгения Савина, сбежавшего из "семейства" в Кипр.
Безус провел на поле 59 минут, когда матч фактически был сделан и был заменен на Панайотиса Захариу.
Омония пробилась в четвертьфинал Кубка Кипра.
Отметим, что Омония является третьим зарубежным клубом в карьере 33-летнего атакующего полузащитника.
Нынешний клуб украинца идет после 19 туров на 4-м месте, набрав 38 баллов в Первом дивизионе Кипра.