Поразка без українця

За повідомленням 24 каналу, Роман Яремчук пропустив матч через нетрадиційну травму – пошкодження правого очного яблука. Португальський клуб поступово втрачає шанс на чемпіонство.

До теми Яремчук отримав незвичне пошкодження і не зіграє за Бенфіку

До 64-ї хвилини гості зробили комфортний рахунок на табло 0:2. "Орли" змогли відквитати бодай один м'яч завдяки Гонсалу Рамуш. Сталось це наприкінці зустрічі, тому на більше господарів не вистачило.

У підсумку – 1:2 поразка Бенфіки. Клуб вдруге поспіль поступився у сезоні.

Після цього фіаско команда Яремчука з 44 очками продовжує замикати трійку лідерів.

Однак до лідера Порту тепер відставання у 12 пунктів. А до другого Спортинга – 6 балів.

Жил Вісенте посідає 5-те місце, маючи у своєму активі 33 очки.

Бенфіка – Жил Вісенте відеоогляд матчу