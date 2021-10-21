Бавария не по счету разгромила Бенфику Яремчука в Лиге чемпионов: видео

Португальская Бенфика и мюнхенская Бавария 20 октября встретились в 3 туре группового этапа Лиги чемпионов. Насыщенный острыми моментами матч завершился разгромной победой Баварии.

Бенфика – Бавария 0:4

Голы: Сане, 70, 84, Эвертон, 80 (авт), Левандовский, 82

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Для Баварии возвращение в Лиссабон на "Эштадиу да Луж" имело свой подтекст. Именно здесь 23 августа 2020 года мюнхенцы победили ПСЖ благодаря голу Кингсли Комана и выиграли Лигу чемпионов.

Но приезд в 2021 году увенчался для мюнхенцев некоторыми проблемами. В частности, перед игрой заболел наставник Баварии Юлиан Нагельсманн, а Леон Горецка вообще не полетел на матч.

Для украинского зрителя поединок имел свое значение. В стартовом составе "орлов" в очередной раз вышел нападающий сборной Украины Роман Яремчук.

Футбол на одном дыхании

Окрыленные приятными воспоминаниями футболисты Баварии агрессивно вошли в матч. Уже на стартовых минутах у мюнхенцев было два момента. Сперва Сане не сумел реализовать выход почти лицом к лицу с Влаходимосом.

А после этого Коман выполнил великолепный навес в штрафную на Левандовского, после чего поляк в упор "расстреливал" Влаходимоса. Голкипер Бенфики героически отбил мяч.

"Орлы" ответили на 13 минуте: после кросса с правого фланга Яремчук едва не направил мяч в "девятку". Роман неприятно упал и долго держался за спину. К счастью, украинец продолжил игру.

После затишья команды взорвались в середине тайма. Коман вошел в штрафную Бенфики и опасно пробил с острого угла. Вратарь отбил мяч.

Португальцы ответили моментом у Дарвина Нуньеса. Уругвайский нападающий в штрафной продавил Зюле и нанес мощный обводящий удар. Ноер в невероятном прыжке отбил мяч – удивительная реакция вратаря!

Бавария была очень близка, чтобы выйти вперед на 38 минуте. Сане получил мяч в центре поля, развернулся и пробежал почти до штрафной соперника. Лерой целился в угол, но совсем чуточку не попал.

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На 42 минуте Бавария таки достигла своего. После прострела Комана Левандовскому удалось направить мяч в ворота Бенфика. Но, к сожалению для Роберта, мяч не засчитали. Проблема в том, что Роберт помог себе рукой.

Бавария дожала Бенфику

На перерыв команды ушли при нулях на табло. Однако первый тайм отнюдь нельзя было назвать скучным. Команды демонстрировали динамичный и интересный футбол, который смотрелся на одном дыхании.

Старт второго тайма оказался еще горячее. Уже на 48 минуте Бенфику не мог спасти ни голкипер, ни арбитр. Но на помощь после красивого удара Павара пришел каркас ворот! Правда, голкипер таки прикоснулся к мячу.

Давление Баварии воплотилось во второй гол в матче, но снова из офсайда. Коман залез в положение вне игры во время наступления чемпиона Германии.

Но и Бенфика не отсиживалась в обороне: "орлы" воспользовались провалом на левом фланге Баварии. Диогу Гонсалвеш сместился в центр и красиво пробил под перекладину. Помешал голу Нойер.

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На 68 минуте едва не кричала вся Украина: Яремчук продавил Упамекано, вошел в штрафную и пробил в дальний угол. От гола Яремчука отделили считанные сантиметры…

Бавария долго мучилась с Бенфикой, но на 70 минуте "легально" оформила первый гол в матче. Мюнхенцы заработали стандарт с опасной позиции. Мастер Сане красиво перекинул сетку и пробил вратаря Бенфики – 1:0.

Видео первого гола Сане

После пропущенного гола наставник "орлов" Жорже Жезуш решил усилить нападение своей команды, выпустив Эвертона вместо Яремчука. Как оказалось, тренер усилил Баварию.

После прострела Гнабри на Лероя Сане нападающий Бенфики направил мяч в собственные ворота. Но на этом Бавария не остановилась. Через несколько минут в воротах "Орлов" отличился и Роберт Левандовский.

Избиение Бенфики завершилось дублем от Лероя Сане! Португальцы уступили 4:0, однако счет, видимо, не по игре. Бавария реализовала свои моменты, хотя "орлы" тоже наиграли на 1 – 2 мяча.

Мюнхенцы выиграли три матча на групповом этапе со счетом 12:0. Кроме Бенфики, пострадали Барселона (3:0) и Динамо (5:0). Касательно лиссабонцев, то команда Яремчука победила Барселону (3:0) и поделила очки с Динамо (0:0).