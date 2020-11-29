Туринський "Ювентус" перед матчем з "Динамо" у Лізі чемпіонів (2 грудня) втратив очки у чемпіонаті Італії. У суботу, 28 листопада, туринці поділили очки з "Беневенто".

Беневенто – Ювентус 1:1

Голи: Летіція, 45+3 – Мората, 21

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Початок поєдинку для "Ювентуса" не віщував нічого погано​, пише 24 канал. Уже на 21 хвилині Мората відкрив рахунок у грі. Іспанець накрутив захисників та пробив у кут.

Після прекрасної комбінації всі шанси подвоїти перевагу гостей мав Дибала. Та аргентинець з хорошої позиції пробив повз ворота. Ще один шанс мав Ремзі, але його постріл заблокували.

Господарі почали створювати гострі моменти під завісу тайму. Зокрема, Ск'яттарелла, мов дітей поклав оборонців "Юве" на п'яту точку у штрафному та пробив у кут. Щенсни здійснив дивовижний сейв.

А в компенсований час Летіція приголомшив гостей, завдавши дальнього удару з гострого кута. Ніхто не очікував, що м'яч опиниться у куті воріт.

Після перерви команди обмінялися гострими моментами, однак "Ювентус" не зміг дотиснути "Беневенто" та вп'яте втратив очки у сезоні.

Беневенто – Ювентус відеоогляд