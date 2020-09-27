Нигерийского нападающего Оке Акповету дисквалифицировали за расистские высказывания во время одного из матчей. Футболист назвал одного из соперников "белым мальчиком".

Нигериец выступает за "Норрбю" во второй по силе лиге Швеции. Во время игры против команды "Умео" 28-летний Акповета назвал одного из соперников "белым мальчиком". Об этом сообщает gp.se.

Стоит прочитать: Я – черный: Неймар сделал огромное обращение после расистского скандала и драки

Высказывание с намеком на расизм

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Швеции пересмотрел этот момент с участием нигерийца и дисквалифицировал нападающего. По мнению руководителей шведского футбола, высказывание футболиста может иметь скрытый намек на расизм.

Дисквалификация нападающего составляет 2 матча. Сам футболист заверил, что не помнит, что говорил такие слова, но наказание отбудет. По его словам, у него была словесная перепалка с соперником. После которой футболист "Умео" сказал, что нигериец серьезно обидел его.

Сам Акповета поражен такими словами соперника и заявил, что не имел ничего в виду ничего оскорбительного. Клуб уже провел разговор со своим футболистом и принял его позицию.

Добавим, что это далеко не первый случай в чемпионате Швеции. Недавно еще один футболист был дисквалифицирован. Сербский легионер "Хальмстада" Душан Джурич был отстранен от четырех матчей за то, что назвал соперника "ненормальным цыганом".