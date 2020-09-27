Нігерійського нападника Оке Акповету дискваліфікували через расистське висловлювання під час одного з матчів. Футболіст назвав одного із суперників "білим хлопчиком".

Нігерієць виступає за "Норрбю" у другій за силою лізі Швеції. Під час гри проти команди "Умео" 28-річний Акповета назвав одного з суперників "білим хлопчиком". Про це повідомляє gp.se.

Варто прочитати: Я – чорний: Неймар зробив величезне звернення після расистського скандалу та бійки

Висловлювання з натяком на расизм

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу Швеції переглянув цей момент за участю нігерійця та дискваліфікував нападника. На думку керівників шведського футболу, висловлювання футболіста може мати прихований натяк на расизм.

Дискваліфікація нападника складає 2 матчі. Сам футболіст запевнив, що не пам'ятає, що казав такі слова, але покарання таки відбуде. За його словами, у ньому була словесна перепалка із суперником. Після якої футболіст "Умео" сказав, що нігерієць серйозно образив його.

Сам Акповета вражений такими словами суперника та заявив, що не мав нічого на увазі нічого образливого. Клуб вже провів розмову з своїм футболістом та прийняв його позицію.

Додамо, що це далеко не перший випадок у чемпіонаті Швеції зв'язаний із расизмом. Нещодавно ще одного футболіста було дискваліфіковано. Сербський легіонер "Хальмстада" Душан Джуріч був відсторонений від чотирьох матчів за те, що назвав суперника "ненормальним циганом".