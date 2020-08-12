Білоруського хокеїста жорстоко побили силовики під час протестів: фото
Хокеїст білоруського клубу "Динамо" з міста Млодечно Ілля Литвинов був побитий і затриманий представниками правоохоронних органів Білорусі.
При цьому, за інформацією pressball, Литвинов не брав участі в акціях протесту, а просто повертався додому з тренування і потрапив під гарячу руку силовиків.
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Фото побитого Іллі Литвинова
Також 11 серпня були затримані й інші спортсмени. Поліція заарештувала футболіста збірної Росії Антона Сароку, а також бійця ММА Олексія Кудіна.
Протести у Білорусі: все, що потрібно знати
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не згідні з результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота також поділяє цю думку.
- Варто додати, що ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.