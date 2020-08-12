Хокеїст білоруського клубу "Динамо" з міста Млодечно Ілля Литвинов був побитий і затриманий представниками правоохоронних органів Білорусі.

При цьому, за інформацією pressball, Литвинов не брав участі в акціях протесту, а просто повертався додому з тренування і потрапив під гарячу руку силовиків.

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Фото побитого Іллі Литвинова

Появилось фото белорусского хоккеиста Ильи Литвинова после избиения на митинге в Молодечно. pic.twitter.com/1d8I0u8SW3 — Прессбол (@pressballby) August 12, 2020

Також 11 серпня були затримані й інші спортсмени. Поліція заарештувала футболіста збірної Росії Антона Сароку, а також бійця ММА Олексія Кудіна.

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