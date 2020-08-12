Футболист белорусского БАТЭ Антон Сарока весь день, 12 августа, не выходит на связь. Игрок может быть задержан полицией.

Об этом сообщает pressball.by. Есть информация, что игрок был задержан вечером 11 августа.

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Также 11 августа были задержаны и другие спортсмены. В Молодечно силовики задержали хоккеиста "Динамо-Молодечно" Илью Литвинова, а также бойца ММА Алексея Кудина. Литвинова уже отпустили.

В этом сезоне Сарока провел 5 матчей за БАТЭ в чемпионате Беларуси, забил 2 мяча.

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