В Беларуси пропал футболист БАТЭ Антон Сарока, который вышел на митинги против Лукашенко
Футболист белорусского БАТЭ Антон Сарока весь день, 12 августа, не выходит на связь. Игрок может быть задержан полицией.
Об этом сообщает pressball.by. Есть информация, что игрок был задержан вечером 11 августа.
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Также 11 августа были задержаны и другие спортсмены. В Молодечно силовики задержали хоккеиста "Динамо-Молодечно" Илью Литвинова, а также бойца ММА Алексея Кудина. Литвинова уже отпустили.
В этом сезоне Сарока провел 5 матчей за БАТЭ в чемпионате Беларуси, забил 2 мяча.
Протесты в Беларуси: все, что нужно знать
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не согласны с результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество также разделяет это мнение.
- Стоит добавить, что ОМОНовцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют свето-шумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.