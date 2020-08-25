Одним из спонсоров команды Формулы-1 McLaren стал Миорский металлопрокатный завод в Беларуси.

Логотип Miory Steel будет размещен на носу болида MCL35. Также он будет на форме механиков команды.

К теме: Формула-1: Гран-при Турции официально вернется в сезоне 2020

В Miory Steel заявляют, что в истории Беларуси это первый случай партнерства с командой Формулы-1.

Логотип Miory Steel появится на болидах McLaren, начиная с Гран-при Бельгии. Оно запланировано на 28-30 августа.



Календарь гран-при Формулы-1