Одним зі спонсорів команди Формули-1 McLaren став Міорський металопрокатний завод в Білорусі.

Логотип Miory Steel буде розміщено на носу боліда MCL35. Також він буде на формі механіків команди.

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У Miory Steel заявляють, що в історії Білорусі це перший випадок партнерства з командою Формули-1.

Логотип Miory Steel з'явиться на болідах McLaren, починаючи з гран-прі Бельгії. Воно заплановане на 28-30 серпня.



Календар гран-прі Формули-1