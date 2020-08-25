Білоруський завод став спонсором команди Формули-1 McLaren
Одним зі спонсорів команди Формули-1 McLaren став Міорський металопрокатний завод в Білорусі.
Логотип Miory Steel буде розміщено на носу боліда MCL35. Також він буде на формі механіків команди.
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У Miory Steel заявляють, що в історії Білорусі це перший випадок партнерства з командою Формули-1.
Логотип Miory Steel з'явиться на болідах McLaren, починаючи з гран-прі Бельгії. Воно заплановане на 28-30 серпня.
Календар гран-прі Формули-1