Белорус Илья Ивашко пострадал от естественной потребности на теннисном турнире ATP в Санкт-Петербурге. Теннисист попросил тайм-аут в матче против Адриана Маннарино для того, чтобы сходить в туалет, но когда вернулся, то узнал, что его оштрафовали.

Во время поединка первого круга на турнире в Санкт-Петербурге теннисисту нужен был медицинский тайм-аут. Белорус пояснил, что ему срочно нужно покинуть корт и воспользоваться туалетным брейком, пишет 24 канал.

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Ивашко получил разрешение от арбитра на вышке, но после своего возвращения узнал, что его оштрафуют на один гейм за длительное пребывание за пределами корта. Несмотря на эмоциональный эпизод, Илья Ивашко довел встречу до победы и обыграл француза Маннарино в двух сетах: 6:3, 7:6 (6).

"Это был особый случай, потому что я не мог находиться на корте. Или вы хотели, чтобы я наср*л прямо здесь?" – спросил Ивашко у судьи.

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