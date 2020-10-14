Білорус Ілля Івашко постраждав від природної потреби на тенісному турнірі ATP в Санкт-Петербурзі. Тенісист попросив тайм-аут в матчі проти Адріана Маннаріно для того, щоб сходити в туалет, але коли повернувся дізнався, що його оштрафували.

Під час поєдинку першого кола на турнірі в Санкт-Петербурзі тенісистові потрібен медичний тайм-аут. Білорус пояснив, що йому терміново потрібно покинути корт і скористатися туалетним брейком, пише 24 канал.

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Івашко отримав дозвіл від арбітра на вишці, але після свого повернення дізнався, що його оштрафують на один гейм за тривале перебування за межами корту. Незважаючи на емоційний епізод, Ілля Івашко довів зустріч до перемоги і обіграв француза Маннаріно в двох сетах: 6:3, 7:6 (6).

"Це був особливий випадок, тому що я не міг перебувати на корті. Чи ви хотіли, щоб я наср*в прямо тут?" – запитав Івашко у судді.

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