Многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Виталий Гурков опубликовал ролик с песней украинских футбольных фанатов о президенте России Владимире Путине.

Видео спортсмен опубликовал в сторис инстаграма, передает "Новое Время". Смотрите также: Латвия официально призвала отобрать у Беларуси чемпионат мира по хоккею из-за протестов В ролике, который является началом клипа на новую песню группы Ляписа Трубецкого, появляются фанаты, скандирующие знаменитую кричалку о Путине. Позже на видео показаны кадры с украинскими военными. Осторожно, нецензурная лексика (18+) Протесты в Беларуси: все, что нужно знать После объявления результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.

Белорусы не согласны с результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество тоже разделяет это мнение.

Стоит добавить, что омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.

Лукашенко собрал свой антимайдан. На него бюджетников свозили со всей Беларуси. Поддержать Лукашенко пришли якобы 70 тысяч человек.