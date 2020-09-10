Белорусский боец опубликовал ролик с песней украинских фанатов о Путине: видео
Многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Виталий Гурков опубликовал ролик с песней украинских футбольных фанатов о президенте России Владимире Путине.
Видео спортсмен опубликовал в сторис инстаграма, передает "Новое Время".
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В ролике, который является началом клипа на новую песню группы Ляписа Трубецкого, появляются фанаты, скандирующие знаменитую кричалку о Путине. Позже на видео показаны кадры с украинскими военными.
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Протесты в Беларуси: все, что нужно знать
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не согласны с результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество тоже разделяет это мнение.
- Стоит добавить, что омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.
- Лукашенко собрал свой антимайдан. На него бюджетников свозили со всей Беларуси. Поддержать Лукашенко пришли якобы 70 тысяч человек.
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