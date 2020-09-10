Багаторазовий чемпіон світу з тайського боксу та кікбоксингу Віталій Гурков опублікував ролик з піснею українських футбольних фанатів про президента Росії Володимира Путіна.

Відео спортсмен опублікував у сторіс інстаграму, передає "Новое Время".

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У ролику, який є початком кліпу на нову пісню гурту Ляпіса Трубецкого, з'являються фанати, що скандують знамениту кричалку про Путіна. Пізніше на відео показані кадри з українськими військовими.

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