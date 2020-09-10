Білоруський боєць опублікував ролик з піснею українських фанатів про Путіна: відео
Багаторазовий чемпіон світу з тайського боксу та кікбоксингу Віталій Гурков опублікував ролик з піснею українських футбольних фанатів про президента Росії Володимира Путіна.
Відео спортсмен опублікував у сторіс інстаграму, передає "Новое Время".
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У ролику, який є початком кліпу на нову пісню гурту Ляпіса Трубецкого, з'являються фанати, що скандують знамениту кричалку про Путіна. Пізніше на відео показані кадри з українськими військовими.
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Протести у Білорусі: все, що потрібно знати
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не згідні з результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота також поділяє цю думку.
- Варто додати, що ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Лукашенко зібрав свій антимайдан. На нього бюджетників звозили зі всієї Білорусі. Підтримати Лукашенка прийшли начебто 70 тисяч осіб.