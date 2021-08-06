Двух тренеров, пытавшихся ликвидировать Тимановскую, выдворили с Олимпийских игр в Токио

На фоне ситуации вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую пытались силой заставить прервать выступление на Олимпиаде в Токио и вернуться из Японии на родину, Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу, 6 августа, отозвал аккредитацию у двух тренеров спортсменки: Артура Шумака и Юрия Мойсевича.

Они уже покинули Олимпийскую деревню, но МОК "предоставит им возможность высказаться", отметили в комитете. Они должны будут покинуть Токио.

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Комитет отмечает, что решение было принято в качестве временной меры в интересах благополучия спортсменов из Беларуси, которые все еще находятся в Токио.

Скандал вокруг Тимановской: коротко