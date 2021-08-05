Тимановская рассказала, как восприняла травлю со стороны белорусских государственных СМИ.

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Мне сказали мои родители, что по телевизору обо мне уже говорят очень плохие вещи. О том, что я не воспользовалась шансом пробежать на Олимпиаде в той дисциплине, в которой никогда в жизни не принимала участия, что я недоспортсмен и нечто подобное. Также мне присылали фото из телеграм-каналов, где оставляли ссылки на мой Instrgram с просьбами писать мне какие-то плохие вещи. Мне поступало очень много плохих сообщений,

– отметила она.

Она подчеркнула, что при этом получила гораздо больше слов поддержки, чем негатива.

"Но уже в тот момент поступало гораздо больше слов поддержки от людей, поэтому я читала гораздо больше положительных комментариев, чем негативных", – рассказала белорусская спортсменка.

Скандал вокруг Тимановской: коротко