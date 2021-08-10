Белорусские власти требовали депортировать Шкурина из России, когда тот перешел в московский ЦСКА. Чтобы избежать депортации, ЦСКА отдал белоруса в аренду киевскому Динамо.
К слову Привезет картошки: новичок Динамо дал забавное обещание, если забьет 10 голов
Шкурин произвел на меня хорошее впечатление. У него была довольно сложная ситуация в ЦСКА. ЦСКА купил этого футболиста за 1,5 млн и на него рассчитывали. Но заявление Шкурина о том, что он не поддерживает режим Лукашенко и что он никогда не будет выступать в составе сборной Беларуси, пока Лукашенко будет президентом, привело к бурной реакции у наших восточных соседей,
– рассказал журналист.
"Я вам даже хочу сказать, что даже белорусские власти требовали депортировать этого футболиста из России, чтобы разобраться с ним дома. Поэтому для Шкурина переезд в Киев – это выход из ситуации. Это такая небанальная история. Думаю, что у него будет мотивация проявить себя в Динамо. Но такая позиция молодого парня заслуживает уважения", – сказал Цыганык.
Что известно о Шкурине
- 9 июля Шкурин перешел в Динамо на правах аренды на один сезон. Его контракт принадлежит московскому ЦСКА.
- В сезоне-2020/2021 нападающий сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.
- 21-летний футболист почти всю карьеру играл в Беларуси. Начал свой путь в футболе с белорусского Витебска. Также играл за Энергетик и Динамо-Брест. Именно из состава последних он перешел в 2020 году в московское ЦСКА.