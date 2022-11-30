В эксклюзивном интервью для 24 канала Дарья Блашко поразмышляла, что будет, если белорусские спортсмены все-таки перестанут умалчивать свою позицию. Напомним, что IBU может допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов , осудящих действия своих стран.

Мнения Блашко

Дарья рассказала о позиции белорусов и их действиях в начале войны. Также она считает, что публичных заявлений они не будут делать по конкретным причинам:

"Я знаю, что белорусы против войны, я с ними общалась. Часть из них помогала в начале войны, когда я просила об этом. Некоторые спортсмены писали в первые дни войны, а из российской сборной до сих пор никто не писал. Мы знаем, что если спортсмены из России и Белоруссии раскритикуют свою власть, то смогут поехать на Кубок Мира. Публичных заявлений белорусов не будет, потому что всю сборную никуда не выпустят", – считает биатлонистка.

Также Блашко поделилась мнениями относительно белорусов, уехавших на чемпионат России. Она все свела к игровой практике:

"Конечно, они поехали на соревнования в Россию потому, что соревновательная практика нужна. Спортсмен должен всегда иметь эту соревновательную практику. Конечно, отстранение спортсменов из России и Беларуси является хорошим показателем для мира. Но что делать оставшимся без соревнований спортсменам?" Надо понимать, что любой спортсмен, который был бы в подобной ситуации, либо закончил карьеру, либо поехал бы на соревнование туда, где ему разрешают стартовать», – сказала Блашко.