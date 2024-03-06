С началом полномасштабной войны в Украине представители России и Беларуси в спорте попали под санкции. Команды из стран-террористок не допускают к международным соревнованиям, а индивидуальным атлетам позволяют выступать только при условии нейтральности.

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Белоруски прокололись

Спортсмены не имеют права представлять свои страны. Кроме того, им доказать, что они не поддерживают войну в Украине и не принадлежат к военным структурам государств-оккупантов.

Впрочем, с этой проверкой от МОК нередко случаются неприятные ситуации. На днях в Минске прошел фестиваль "Алина-2024", который проводился при поддержке фонда бывшей российской гимнастки Алины Кабаевой.

Эта 40-летняя экс-спортсменка известна не только как возможная любовница российского диктатора Владимира Путина. Она также открыто поддержала войну против Украины. Участие в ее мероприятии приняли представители 12 разных стран.

Среди них были и белорусские гимнастки Алина Горносько, Анастасия Салос и Елизавета Зорькина. Однако именно эти три спортсменки ранее получили нейтральный статус и были допущены к международным соревнованиям. Символично, что на фестивале был и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Нейтральных спортсменов не существует

Эта ситуация в очередной раз доказывает, что определить действительно нейтральных россиян и белорусов невозможно и все представители этих стран заслуживают отстранения. К сожалению, у Международного олимпийского комитета другая позиция в этом вопросе.

Ранее МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде-2024 при условии соблюдения нейтральности. Однако даже самих спортсменов из стран-террористок такой подход не устраивает. Большинство из них не собираются доказывать свою непричастность к войне.