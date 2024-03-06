З початком повномасштабної війни в України представники Росії та Білорусі в спорті потрапили під санкції. Команди з країн-терористок не допускають до міжнародних змагань, а індивідуальним атлетам дозволяють виступати лише за умови нейтральності.

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Білоруски прокололись

Спортсмени не мають права представляти свої країни. Крім того, їм довести, що вони не підтримують війну в Україні та не належать до воєнних структур держав-окупанток.

Втім із цією перевіркою від МОК нерідко трапляються неприємні ситуації. Днями у Мінську пройшов фестиваль "Аліна-2024", який проводився за підтримки фонду колишньої російської гімнастки Аліни Кабаєвої.

Ця 40-річна ексспортсменка відома не тільки як можлива коханка російського диктатора Владіміра Путіна. Вона також відкрито підтримала війну проти України. Участь у її заході взяли представники 12 різних країн.

Серед них були й білоруські гімнастки Аліна Горносько, Анастасія Салос і Єлизавета Зоркіна. Проте саме ці три спортсменки раніше отримали нейтральний статус та були допущені до міжнародних змагань. Символічно, що на фестивалі був і самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко.

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Нейтральних спортсменів не існує

Ця ситуація вкотре доводить, що визначити справді нейтральних росіян та білорусів неможливо і всі представники цих країн заслуговують на відсторонення. На жаль, у Міжнародного олімпійського комітету інша позиція в цьому питанні.

Раніше МОК дозволив росіянам та білорусам брати участь в Олімпіаді-2024 за умови дотримання нейтральності. Проте навіть самих спортсменів з країн-терористок такий підхід не влаштовує. Більшість з них не збираються доводити свою непричетність до війни.