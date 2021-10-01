Чемпионский спарринг
Жан Беленюк и Дарья Белодед провели совместную тренировку. Видео выложил сам Беленюк.
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В ролике видно, как после нескольких неуверенных движений спортсмены начали бороться по-настоящему. В конце Жан схватил свою прекрасную партнершу за талию и сделал имитацию броска через бедро.
"Вхожу в тренировочный ритм с чемпионкой Дарьей Белодед. Сперва жиросжигающие упражнения, а потом борцовские спарринги", – подписал видео Беленюк.