Чемпионский спарринг

Жан Беленюк и Дарья Белодед провели совместную тренировку. Видео выложил сам Беленюк.

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В ролике видно, как после нескольких неуверенных движений спортсмены начали бороться по-настоящему. В конце Жан схватил свою прекрасную партнершу за талию и сделал имитацию броска через бедро.

"Вхожу в тренировочный ритм с чемпионкой Дарьей Белодед. Сперва жиросжигающие упражнения, а потом борцовские спарринги", – подписал видео Беленюк.

Как известно, Жан Беленюк в августе принес Украине единственное "золото" на Олимпийских играх в Токио. Дарья Белодед завоевала в Японии бронзовую награду.