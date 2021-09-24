Белодед помогла в жеребьевке Кубка Украины

20-летняя дзюдоистка помогла провести кубковую жеребьевку. Дария Белодед доставала шарики с названиями клубов, которые сыграют в 1/8 финала Кубка Украины.

Все пары Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/8 финала

После формирования всех пар девушке позволили сделать свой прогноз на победителя Кубка Украины. Белодед призналась, что является фанаткой Динамо, поэтому надеется и верит, что именно "бело-синие" поднимут трофей над головой.

После завершения жеребьевки дзюдоистка получила подарок в виде футболки сборной Украины с номером "7". Отметим, что именно под этим номером выступал экс-наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко. Сейчас эту цифру на спине носит Андрей Ярмоленко.

Напомним, что в 2018 году Дарья уже получала подобный презент от национальной команды.



Белодед получила подарок / Фото с УАФ