Білодід допомогла у жеребкуванні Кубка України

20-річна дзюдоїстка допомогла провести кубкове жеребкування. Дарія Білодід виймала кульки із назвами клубів, які зіграють в 1/8 фіналу Кубка України.

Усі пари Кубок України: результати жеребкування 1/8 фіналу

Після формування усіх пар дівчині дозволили зробити свій прогноз на переможця Кубка України. Білодід зізналась, що є фанаткою Динамо, тому сподівається та вірить, що саме "біло-сині" підіймуть трофей над головою.

Після завершення жеребкування дзюдоїстка отримала подарунок у вигляді футболки збірної України із номером "7". Відзначимо, що саме під цим номером виступав екснаставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко. Зараз цю цифру на спині носить Андрій Ярмоленко.

Нагадаємо, що у 2018 році Дарія вже отримувала подібний презент від національної команди.



Білодід отримала подарунок від УАФ / Скриншот із відео