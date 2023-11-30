Его бьют по ногам, а он – рекорды: Беллингем снова переписал историю Лиги чемпионов

Мадридский Реал одержал пятую из пяти возможных побед в групповом раунде Лиги чемпионов. 29 ноября "сливочные" дома обрели сверхтяжелую победу над Наполи 4:2.

Конечно, не обошлось без гола Джуда Беллингема, заставившего болельщиков Реала быстро забыть о Кариме Бенземе, который до этого был главным голеадором "сливочных". Теперь этот статус унес 20-летний английский футболист.

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Пополнил звездную компанию

В матче против Наполи Беллингем вывел Реал вперед 2:1. Сам поединок закончился волевой победой испанцев 4:2.

Для Джуда этот мяч стал 15-м в 16 матчах текущего сезона-2023/2024 во всех турнирах за Реал. Также в его активе 4 ассиста.

20-летний звездный футболист "Королевского клуба" снова переписал историю Лиги чемпионов. Беллингем стал первым английским игроком, которому удалось наколотить 10 и более голов к своему 21-му дню рождения.

До этого такое результативное достижение удавалось только трем игрокам: Эрлингу Голланду, Килиану Мбаппе и Кариму Бензему. Поэтому Беллингем стал четвертым в этой когорте "машин" для штамповки голов.

Реал уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов, набрав в 5 турах максимальные 15 баллов. В последнем туре группового раунда "сливочные" встретятся с берлинским Унионом (12 декабря).

Напомним, что Беллингем перебрался в Мадрид из дортмундской Боруссии (в июле 2023-го) и сразу же стал своим в Реале. С "галактикосом" подписал контракт до конца июня 2029-го.