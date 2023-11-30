Именно 22-летний правый вингер Реала уже на 11-й минуте открыл счет голов Реала в матче Лиги чемпионов против Наполи. Поединок был очень напряженным, ведь неаполитанцы смогли дать солидное сражение хозяевам поля и даже по ходу матча довести счет до 2:2.

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Никаких комментариев об инциденте с Месси

В конце матча сработали замены Карло Анчелотти. Нико Пас и Хосел принесли победу мадридскому коллективу.

После победного матча Родриго раздавал интервью, делившись своими впечатлениями от матча против Наполи. Бразилец ответил на все вопросы, кроме одного. Журналистов интересовал конфликт с Лионелем Месси, который произошел у Родриго во время матча квалификации на ЧМ-2026 Бразилия – Аргентина.

Однако футболист "сливочных" заявил, что в мадридском клубе ему запретили комментировать эту тему.

Инцидент с Месси в матче против Аргентины? Реал запретил мне говорить об этом. Не так ли?

– ответил Родриго, взглянув в сторону представителя "сливочных".

Напомним, что конфликт между легендой футбола и восходящей звездой любимой игры миллионов произошел из-за беспорядков болельщиков обеих сборных перед матчем. Из-за этого поведения поединок задержали почти на полчаса.

Бразилец назвал футболистов аргентинской сборной трусами, направившимися в подтрибунное помещение из-за задержки поединка. Родриго получил ответ от самого Месси. Лео попросил Родриго закрыть рот, назвав его малышом. Также Лионель припомнил в разговоре статус чемпионов мира.

На что вингер Реала не растерялся и грубо ответил, упрекнув нынешнего обладателя "Золотого мяча": "Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл". Во время разговора на повышенных тонах Месси схватил Родриго за шею. Также с бразильцем спорил Родриго де Поль из сборной Аргентины.

Этот эпизод разлетелся инфопространством, а бразилец стал жертвой расизма от приверженцев капитана Интер Майами.

Сам начавшийся с задержкой поединок закончился минимальной победой Аргентины 0:1. Единственный гол во встрече забил Николас Отаменди.

К слову. Родриго в текущем сезоне-2023/2024 принял участие в 19 матчах Реала, в которых забил 8 голов и отдал 5 ассистам. Бразилец выступает из мадридского клуба с 2019-го, когда перебрался из Сантоса.