Звісно, що не обійшлось без гола Джуда Беллінгема, який змусив уболівальників Реала швидко забути за Каріма Бензема, який до цього був головним голеадором "вершкових". Тепер цей статус забрав 20-річний англійський футболіст.

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У матчі проти Наполі Беллінгем вивів Реал уперед 2:1. Сам поєдинок закінчився вольовою перемогою іспанців 4:2.

Для Джуда цей м'яч став 15-м у 16-ти матчах поточного сезону-2023/2024 в усіх турнірах за Реал. Також у його активі 4 асисти.

20-річний зірковий футболіст "Королівського клубу" знову переписав історію Ліги чемпіонів. Беллінгем став першим англійським гравцем, якому вдалось наколотити 10 і більше голів до свого 21-го дня народження.

До цього таке результативне досягнення вдавалось лише трьох гравцям: Ерлінгу Голанду, Кіліану Мбаппе та Каріму Бензема. Тому Беллінгем став четвертим у цій когорті "машин" для штампування голів.

До слова. Реал вже вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів, набравши у 5-ти турах максимальні 15 балів. В останньому турі групового раунду "вершкові" зустрінуться з берлінським Уніоном (12 грудня).

Нагадаємо, що Беллінгем перебрався у Мадрид із дортмундської Боруссії (у липні 2023-го) та одразу став своїм у Реалі. Із "галактікос" підписав контракт до кінця червня 2029-го.