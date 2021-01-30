Журналісти Bellingcat продовжують досліджувати підозрілі смерті в Росії, до яких може бути причетне ФСБ. Зараз вони займаються розслідуванням загибелі в лютому 2016 року двох колишніх співробітників Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), які входили в його керівництво.

Джерело: телеканал "Дождь"

Один з головний розслідувачів Bellingcat Хрісто Грьозєв розповів, що його команда зараз займається розслідуванням підозрілих смертей колишнього голови виконавчої ради РУСАДА В'ячеслава Синьова та колишнього виконавчого директора агентства Микити Камаєва. Вони померли з різницею в десять днів в лютому 2016 року.

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Синьов помер 3 лютого 2016 року, Камаєв – 14 лютого після ранкової пробіжки на лижах. Причиною його смерті назвали обширний інфаркт. Причини смерті Синьова – невідомі.

Обидва чиновники пішли з РУСАДА в грудні 2015 року, коли все керівництво агенства було відправлено у відставку. Це сталося через місяць після того, як незалежна комісія Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) опублікувала доповідь про масове вживання допінгу в російському спорті. Мова йшла про підміну допінг-проб, у тому числі на зимовій Олімпіаді 2014 року в Сочі. Там також вказувалося, що в Росії існує державна підтримка допінгу.

Після початку цього скандалу керівник Московської лабораторії Григорій Родченков у січні 2016 року покине Росію. Він перебереться в США, де йому доведеться змінити зовнішність. Він заявлятиме, що на нього готували замах, який мали облаштувати як самогубство. Коментуючи смерті Синьова та Камаєва, він заявить, що їх смерть є доволі підозрілою.

Bellingcat зараз проводить розслідування щодо співробітників ФСБ, які можуть бути причетні до смертей неугодних російській владі активістів. Все розпочалося з того, що вони встановили ймовірних причетних до отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. А після цього почали досліджувати їхнє пересування по Росії та пов'язані з цим смерті в регіонах. 27 січня Bellingcat та The Insider опублікували розслідування про вбивства журналіста Тимура Куашева, активіста Руслана Магомедрагімова та лідера руху "Нова Росія" Микити Ісаєва. Вони стверджують, до їх смерті причетні офіцери ФСБ, які, імовірно, скоїли замах на політика Олексія Навального.