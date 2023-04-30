Пятой на последних минутах: голкиперша невероятным голом спасла свою команду - видео

Белла Биксби сорвала шквал аплодисментов на трибунах своим феноменальным действием. Вратарь спасла свою команду от поражения.

Белла Биксби пяткой забила гол на последних минутах матча. Голкиперша вырвала ничью для своего коллектива и стала героиней встречи.

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Футбол – эмоции

Безумный поединок между женскими командами Портленд Торнс и Энджел Сити, выступающими в американской лиге. завершился со счетом 3:3, однако хозяева до последнего держали интригу во встрече. Свой финальный гол в матче Портленд забил аж на 90+7-й минуте поединка, тем самым шокировав всех вокруг – от соперников до бешеных фанатов, увидев такое своими глазами.

Но еще большего курьеза данной ситуации добавляет то, что спасительным голом отличилась голкипера Портленда Белла Биксби. Вратарь решила уйти и помочь своей команде реализовать последний шанс во встрече – угловой удар. И Белли это удалось. Голкиперша Энджел Сити не смогла зафиксировать мяч, чем и воспользовалась Биксби, пяткой пробив в пустой створ ворот.

Невероятный гол голкиперки: