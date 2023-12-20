Может играть на уровне лидеров Ла Лиги: известный скаут дал характеристику лидеру Шахтера

Донецкий Шахтер в ближайшее время может совершить очень громкий трансфер. Полузащитник "горняков" Георгий Судаков заинтересовал своей игрой немало европейских клубов, которые уже готовы от наблюдений перейти к переговорам.

Главным претендентом на приобретение игрока Шахтера считается Ювентус. Однако сумма, которую требуют "горняки" и готова оплатить "старая синьора", пока очень отличается.

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Потенциал Судакова

Поэтому финансовые прихоти дончан могут сорвать этот вероятный переезд Георгия в Италию, но с учетом списка претендентов, трансфер кажется почти неизбежным в европейский топовый чемпионат в течение следующего года.

Своим мнением по поводу 21-летнего полузащитника "горняков" Георгия Судакова поделился футбольный скаут из Бельгии Яцек Кулиг. Он оценил игру украинского и назвал его сильные стороны.

Украинский талант донецкого Шахтера Георгий Судаков – умный плеймейкер, он демонстрирует скорость и ловкость, у него высокий футбольный интеллект, отличное видение поля и навыки паса. Украинец умеет отлично обращаться с мячом и показывает хороший дриблинг. Судаков – это один из самых больших украинских талантов последних лет. Я считаю, что он мог бы играть так хорошо, как Виктор Цыганков и Артем Довбик,

– заявил специалист.

Отметим, что Судаков в сезоне-2023/2024 сыграл 17 матчей за "горняков", в которых отличился 3 забитыми мячами и 1 ассистом.

. Донецкий Шахтер первую половину нынешней кампании закончил на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ, вышел в полуфинал Кубка Украины и пробился в плей-офф Лиги Европы. Свой следующий официальный матч "горняки" сыграют в еврокубках 15 февраля против Марселя.