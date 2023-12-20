Головним претендентом на придбання гравця Шахтаря вважається Ювентус. Проте сума, яку вимагають "гірники" та готова сплатити "стара синьйора", наразі дуже різниться.

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Потенціал Судакова

Тому фінансові забаганки донеччан можуть зірвати цей ймовірний переїзд Георгія в Італію, але з урахуванням списку претендентів, трансфер здається майже неминучим в європейський топовий чемпіонат протягом наступного року.

Своєю думкою стосовно 21-річного півзахисника "гірників" Георгія Судакова поділився футбольний скаут з Бельгії Яцек Куліг. Він оцінив гру українця та назвав його сильні сторони.

Український талант донецького Шахтаря Георгій Судаков – розумний плеймейкер, він демонструє швидкість та спритність, у нього високий футбольний інтелект, чудове бачення поля та навички пасу. Українець вміє чудово поводиться з м'ячем та показує хороший дриблінг. Судаков – це один з найбільших українських талантів останніх років. Я вважаю, що він міг би грати так добре як Віктор Циганков та Артем Довбик,

– заявив спеціаліст.

Зазначимо, що Судаков у сезоні-2023/2024 зіграв 17 матчів за "гірників", у яких відзначився 3 забитими м'ячами та 1 асистом.

Довідка. Донецький Шахтар першу половину нинішньої кампанії закінчив на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ, вийшов до півфіналу Кубка України та пробився у плей-оф Ліги Європи. Свій наступний офіційний матч "гірники" зіграють в єврокубках 15 лютого проти Марселя.