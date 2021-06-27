Обе сборные в первом тайме играли довольно активно. И создавали немало моментов, которые заканчивались ударами. Но качество этих ударов было не слишком высоким. Поэтому за первые 45 минут каждая из сборных нанесла лишь по одному удару в створ ворот.

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Первыми это сделали португальцы – Роналду пробивал со штрафного. Но Куртуа с его ударом справился.

А вот когда в конце первого тайма пробивал Торган Азар, Патрисиу был бессилен. Полузащитник решил пробить с дальней дистанции.

Удар был не только сильный. Еще и мяч полетел по непривычной траектории. Так счет в матче был открыт.

Видео гола Азара в ворота сборной Португалии