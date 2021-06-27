Обидві збірні у першому таймі грали доволі активно. І створювали чимало моментів, які закінчувалися ударами. Але якість цих ударів була не надто великою. Тож за перші 45 хвилин кожна зі збірних завдала лише по одному удару в площину воріт.

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Першими це зробили португальці – Роналду пробивав зі штрафного. Але Куртуа з його ударом впорався.

А от коли наприкінці першого тайму пробивав Торган Азар, Патрісіу був безсилий. Півзахисник вирішив пробити з дальньої дистанції, які тільки обробив м'яч.

Удар був не тільки сильний. Ще й м'яч полетів по незвичній траєкторії. Так рахунок у матчі було відкрито.

Відео голу Азара у ворота збірної Португалії