15 листопада збірна Бельгії з футболу без проблем перемогла Англію у матчі групового етапу Ліги націй

Бельгія – Англія 2:0

Голи: Тілеманс, 10, Мертенс, 24

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Півзахисник бельгійської команди Юрі Тілеманс відкрив рахунок на 10-й хвилині. Ромелу Лукаку відпасував на Тілеманса в центральній зоні у чужій штрафній і той пробив з рикошетом від захисника в нижній кут воріт.

Відео голу Тілеманса

На 24-й хвилині форвард Дріс Мертенс збільшив перевагу Бельгії, виконавши класний удар зі штрафного метрів з 25-ти в ближній кут воріт в притирання зі штангою.

Відео голу Мертенса