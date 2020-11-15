Бельгія перемогла Англію і зберегла перше місце в групі: відео
15 листопада збірна Бельгії з футболу без проблем перемогла Англію у матчі групового етапу Ліги націй
Бельгія – Англія 2:0
Голи: Тілеманс, 10, Мертенс, 24
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Півзахисник бельгійської команди Юрі Тілеманс відкрив рахунок на 10-й хвилині. Ромелу Лукаку відпасував на Тілеманса в центральній зоні у чужій штрафній і той пробив з рикошетом від захисника в нижній кут воріт.
Відео голу Тілеманса
На 24-й хвилині форвард Дріс Мертенс збільшив перевагу Бельгії, виконавши класний удар зі штрафного метрів з 25-ти в ближній кут воріт в притирання зі штангою.
Відео голу Мертенса
- Бельгійська команда набрала 12 очок і посідає перше місце в групі. Англія (7) займає третє місце в групі.
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